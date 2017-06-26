Марадона приедет к Путину обсудить ЧМ по футболу 2018 года

Аргентинский футболист Диего Марадона приедет в Россию для личной встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на заявление самого Марадоны.

«Мы вновь пообщаемся с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира — 2018, который состоится в России. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на просьбу. Со мной уже связывались пару месяцев назад, но важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом», — заявил Марадона в интервью американскому телевидению.