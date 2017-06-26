Министры энергетики ЕС не дали Еврокомиссии мандат по «Северному потоку-2»

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании 26 июня не дали Еврокомиссии мандат на обсуждение с российской стороной возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в ЕС.

Ранее Еврокомиссия, которая стремится подвести будущий газопровод под действие ряда правил Евросоюза, приняла проект мандата на проведение соответствующих переговоров с РФ. Этот мандат должен быть утвержден странами Евросоюза. Однако представители нескольких стран ЕС высказывали опасения, что этот проект может оказать негативное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и цели энергосоюза.

Запрос Еврокомиссии на мандат будет рассматриваться во время эстонского президентства, сообщил источник агентства.

Сейчас в Совете ЕС президентствует Мальта. Эстонское президентство начнется с 1 июля и продлится до конца текущего года.

На «Северный поток-2» распространяются не все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, а пойдет через море. Поэтому ЕК намерена достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода.

Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, говорится в сообщении.