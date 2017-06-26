Верховный суд США разрешил Трампу частично ввести в действие миграционный указ

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу частичный ввод в действие указа о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех беженцев, сообщает Reuters.

Согласно постановлению суда, ограничения на въезд той или иной группе граждан не затрагивают права американцев, и потому могут быть введены президентом. Исключение будет сделано только для тех жителей перечисленных стран, которые имеют какие-либо отношения с гражданами США: запрет в отношении них признан судом недействительным. Одобрение суда временное — полностью дело будет рассмотрено в октябре, но до тех пор указ будет действовать.

Одним из первых указов Трампа после его вступления в должность президента США стал антимигрантский закон — гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией, запрещался въезд в США. Документ вызвал волну протестов и был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.

Второй указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 6 марта. Он должен был на 90 дней запретить въезд в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие и этого документа было заблокировано решением суда штата Гавайи.