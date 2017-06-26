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26 июня 2017, 14:10
Дмитрий Песков интернет информационные технологии Павел Дуров

Песков назвал возможную блокировку Telegram не вопросом Кремля

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Возможная блокировка мессенджера Telegram из-за невыполнения требований Роскомнадзора не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это не наш вопрос», - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции о тайне переписки.

«Вы знаете, что (глава Роскомнадзора – ред.) Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть – есть выбор», — цитирует Пескова.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Он сообщил, что если компания будет и дальше игнорировать требования, мессенджер заблокируют.

Дуров в ответ назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции и заявил, что Telegram не предоставляет сведения ни одному правительству ни одного государства. Он также отметил, что блокировка нейтрального к России Telegram не отвечает интересам страны, так как другие подобные сервисы — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет ключей для расшифровки, они находятся только на устройствах пользователей. Дуров добавил, что потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров. По его словам, «чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».

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