Песков прокомментировал сообщения о формате встречи Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы провести в Гамбурге на саммите «большой двадцатки» полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным с привлечением прессы и другими атрибутами полноформатных переговоров, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил: «Протокольная сторона, я думаю, вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов».

Представитель Кремля также отметил: «Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот».

Резюмируя, Песков предложил: «Давайте дождемся саммита "двадцатки"».