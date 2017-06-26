В «Газпроме» прокомментировали заявление Порошенко о «Северном потоке – 2»

В «Газпроме» не понимают, как можно связывать разбирательство в Стокгольме и осуществление проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что строительство этого газопровода является местью России его стране.

«Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект "Северный поток — 2" мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего. Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся», — цитирует Куприянова «Газета.Ru».

Ранее 26 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Кремле недовольны решением суда Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» и строительством «Северного потока — 2» Россия намерена отомстить Киеву. По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С его помощью Россия в первую очередь хочет лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает за транзит газа.