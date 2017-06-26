Стоимость продуктовой корзины в России растет в пять раз быстрее инфляции

Стоимость потребительской корзины растет в пять раз быстрее официальной инфляции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, с января по май 2017 года минимальный набор продуктов питания в России подорожал на 9,4% — до 4036 рублей. При этом официальная инфляция за этот период составила 1,7%.

При этом рост стоимости продуктовой корзины в обеих столицах опережает общероссийский. В Москве в мае стоимость минимального набора продуктов составила 4945 рублей, увеличившись с начала года на 11,1%, в Санкт-Петербурге подорожание с начала января составило 9,8% — до 4888 рублей.

По мнению отраслевых экспертов, на рост стоимости минимального набора продуктов повлияло существенное подорожание импортной плодоовощной продукции, по некоторым позициям уже достигшее 80% — с января ее импортируют, что отражается на ценах. В России в этот период наблюдается нехватка собственной овощной продукции из-за недостатка хранилищ, которые бы позволяли бы употреблять ее до летнего урожая.

Минимальный набор продуктов включает разные виды мяса, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты, крупы, вермишель, несколько видов масел, чай, печенье, карамель, сахар и соль — всего 33 наименования. При расчете стоимости продуктовой корзины Росстат использует средние цены на продукцию в регионе и объемы потребления товаров.