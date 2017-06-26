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26 июня 2017, 17:42
археология культурная антропология медицина химия

Ученые изготовили сосуды способом калифорнийских индейцев

Nicholas Radtkey / UC Davis, Sabrina Sholts / Smithsonian Institution

Группа ученых из Национального музея естественной истории Смитсоновского института США, Калифорнийского университета в Дэвисе и Стокгольмского университета для проверки своей гипотезы изготовила сосуды для воды способом, изобретенным в древности калифорнийскими индейцами.

Исследователей интересовало, оказывал ли природный битум, использовавшийся индейскими народами, негативное влияние на их здоровье. Индейцы применяли битум для закрепления наконечников стрел, герметизации сосудов для воды, а также поджигали его, чтобы подавать дымовые сигналы. Полициклические ароматические углеводороды, из которых состоит битум, связаны с рядом опасных для здоровья явлений, в том числе раком, дисбалансом гормонов и нарушениями развития. Древние скелетные останки показывали, что подобные симптомы наблюдались и у древних жителей Калифорнии, но прямая связь их с применением в хозяйстве битума подтверждена не была.

Ученые в соответствии с этнографическими описаниями сшили корзины из волокон растений, применяя в качестве игл отщепы кремнистого сланца и птичьи кости. Затем они разогрели на огне природный битум и нанесли его на внешнюю поверхность корзин при помощи костяного орудия. Когда битум застыл, он образовал водонепроницаемую оболочку сосуда. В работе использовалось две разновидности битума: более жидкий битум из месторождений на дне океана, который индейцы собирали на побережье и называли термином «малак», и более твердый битум из наземных месторождений – он у калифорнийских индейцев был известен под названием «уоко».

Фото: Sabrina Sholts / Smithsonian Institution

В ходе работы состав воздуха анализировался при помощи газовой хроматографии и масс-спектрометрии, что позволило идентифицировать и измерять концентрацию отдельных полициклических ароматических углеводородов. Как оказалось, эти концентрации были равны или даже превышали аналогичные показатели для сигаретного дыма.

Вода, хранившаяся в сделанных таким способом сосудов в течение двух месяцев не получала опасных для здоровья примесей, а вот когда ученые попробовали хранить в них оливковое масло, в нем быстро обнаружились полициклические ароматические углеводороды. Поэтому исследователи предположили, что использование битумных сосудов для хранения жирных продуктов тоже могло быть опасным для здоровья.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Health.

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