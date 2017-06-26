Самки леопардов начинают самостоятельную жизнь раньше

Группа ученых из ЮАР и США опубликовала результат многолетних наблюдений за леопардами в одном из южноафриканских заповедников. Исследователей интересовало, в каком возрасте детеныши леопардов покидают семью и начинают добывать себе пищу самостоятельно. Как оказалось, этот срок значительно варьируется у разных особей, но юные самки в среднем становятся независимыми раньше самцов.

Исследование охватило результаты сорока лет наблюдений, проведенных работниками заповедника Саби-Сэнд. Выяснилось, что некоторые леопарды-матери расставались со своим потомством уже через девять месяцев после рождения, тогда как в других случаях пребывание детенышей с матерью могло растянуться на 35 месяцев.

На выживаемость потомства эти сроки не влияли. Ученые обнаружили еще две закономерности. Самки леопардов, которые проводили больше времени со своими детенышами, в долгосрочной перспективе имели меньшее количество потомства. А также детеныши-самки начинали самостоятельную жизнь в среднем на два месяца раньше, чем самцы.

Результаты исследования опубликовал Journal of Animal Ecology.