Древнее кладбище обнаружено в столице Никарагуа

Несколько дней в Манагуа назад рабочие при прокладке электрического кабеля к строящемуся Национальному бейсбольному стадиону нашли в земле шесть крупных керамических сосудов. Вызванные специалисты из археологического отдела Никарагуанского института культуры расширили раскоп и извлекли более тридцати подобных сосудов. Они также обнаружили несколько погребений со скелетными останками и мелкие осколки керамики. Ученые считают, что нашли кладбище доколумбовой эпохи.

Точный возраст кладбища пока неизвестен. Предполагается, что оно использовалось между 800 и 1350 годами. Скелетные останки немногочисленны и разрознены. Один из самых неповрежденных скелетов сохранил череп с несколькими зубами, ребра, длинные кости рук и ног. Однако кисти рук и ступни у него отсутствуют. Керамические сосуды служили погребальными урнами, в некоторых из них сохранились человеческие останки. Несмотря на то, что сосуды находились на глубине менее метра, многие из них в отличном состоянии, с сохранившимися крышками, рельефами и выгравированными изображениями игуан и человеческих лиц. У некоторых даже сохранились следы оригинальной полихромной краски.

Фото: AFP

Директор отдела археологии Ивонн Миранда (Ivonne Miranda) называет древнее кладбище находкой национального значения. Это первый погребальный комплекс с такой плотностью захоронений, найденный в стране. По счастливому стечению обстоятельств данный участок не был застроен в XX веке, что обеспечило отличную сохранность керамики. Раскопки кладбища продолжаются. Погребальные урны, скелетные останки и другие находки переданы в лабораторию Национального музея Никарагуа для подробного изучения.