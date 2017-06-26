Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 июня 2017, понедельник, 16:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
26 июня 2017, 14:55
археология История человечества Никарагуа

Древнее кладбище обнаружено в столице Никарагуа

Погребальные урны
Погребальные урны
AFP

Несколько дней в Манагуа назад рабочие при прокладке электрического кабеля к строящемуся Национальному бейсбольному стадиону нашли в земле шесть крупных керамических сосудов. Вызванные специалисты из археологического отдела Никарагуанского института культуры расширили раскоп и извлекли более тридцати подобных сосудов. Они также обнаружили несколько погребений со скелетными останками и мелкие осколки керамики. Ученые считают, что нашли кладбище доколумбовой эпохи.

Точный возраст кладбища пока неизвестен. Предполагается, что оно использовалось между 800 и 1350 годами. Скелетные останки немногочисленны и разрознены. Один из самых неповрежденных скелетов сохранил череп с несколькими зубами, ребра, длинные кости рук и ног. Однако кисти рук и ступни у него отсутствуют. Керамические сосуды служили погребальными урнами, в некоторых из них сохранились человеческие останки. Несмотря на то, что сосуды находились на глубине менее метра, многие из них в отличном состоянии, с сохранившимися крышками, рельефами и выгравированными изображениями игуан и человеческих лиц. У некоторых даже сохранились следы оригинальной полихромной краски.

Фото: AFP

Директор отдела археологии Ивонн Миранда (Ivonne Miranda) называет древнее кладбище находкой национального значения. Это первый погребальный комплекс с такой плотностью захоронений, найденный в стране. По счастливому стечению обстоятельств данный участок не был застроен в XX веке, что обеспечило отличную сохранность керамики. Раскопки кладбища продолжаются. Погребальные урны, скелетные останки и другие находки переданы в лабораторию Национального музея Никарагуа для подробного изучения.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.