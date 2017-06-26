Миграционные процессы Римской империи изучают при помощи черепов

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины и Калифорнийского университета в Сакраменто, показало, что спустя века после образования Римской империи отдельные популяции в южной и центральной Италии антропологически значительно отличались друг от друга, а вот столица действительно стала «плавильным котлом народов». Исследование было выполнено на материале черепов из трех кладбищ эпохи империи.

Специалисты по физической антропологии обследовали 27 черепов с некрополя на Священном Острове (Isola Sacra) у порта Остия к югу от Рима, 26 черепов из Велии в южной части Италии и 20 черепов из Кастель Мальноме (Castel Malnome) на окраине Риме. На римском кладбище были погребены преимущественно ремесленники, на двух других – торговцы. Останки относились к II – III векам нашей эры.

Использование дигитайзера для записи координат контрольных точек. Фото: NC State University

Исследователи использовали дигитайзер, чтобы записать координаты 25 контрольных точек на каждом черепе. Собранные данные позволили им выполнить анализ формы черепов. По словам профессора антропологии из Университета Северной Калифорнии Энн Росс (Ann Ross), между жителями побережья в центральной и южной частей Италии имелись значительные отличия в пропорциях черепа. Одной из причин этого ученые называют то, что Велии даже во II – III веках сохранялось преимущественно греческое население (город был основан греками в 535 году до н. э. под названием Элея, а римлянами окончательно покорен лишь в 90 году до н. э.).

А вот черепа из Кастель Мальноме имели больше общего с черепами со Священного острова и из Велии, чем черепа Священного острова и Велии между собой. «Вероятно, это указывает на гетерогенность населения Рима, а также на поток освобожденных рабов и низкооплачиваемых работников, необходимых для ручного труда в столице», – говорит профессор физической антропологии и ведущий автор исследования Саманта Хенс (Samantha Hens).

Итоги исследования опубликовал International Journal of Osteoarchaeology.