Путин внес на ратификацию конвенцию СЕ о конфискации доходов от преступной деятельности

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, сообщает ТАСС.

Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года в Страсбурге.

«Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества», - говорится в сопроводительных материалах.

Для реализации конвенции «определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции». Такими органами, согласно тексту законопроекта, станут Министерство юстиции и Генпрокуратура. Исполнение запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией, будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу.