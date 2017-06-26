ФИФА сообщила об отрицательных допинг-тестах сборной России на Кубке конфедераций

Результаты проверок допинг-проб футболистов сборной России, взятых перед Кубком конфедераций — 2017, оказались отрицательными, сообщает RT.

«Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты отрицательные», — рассказал на пресс-конференции 26 июня директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Ранее в ФИФА опровергли появившуюся в британских СМИ информацию, согласно которой футболисты сборной России употребляли допинг на чемпионате мира 2014 года.