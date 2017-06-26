СБУ обвинила Россию в организации нападения на офис «Батькивщины»
Россия организовала нападение на отделение партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», заявил на брифинге 26 июня начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает РБК.
Кононенко сообщил, что в 04:30 26 июня у офиса «Батькивщины» СБУ задержала троих человек при попытке забросать здание бутылками с зажигательной смесью. Все они оказались жителями Львовской области. «В столицу они прибыли с целью: выполнить задание российских спецслужб и получить за это деньги», — заявил Кононенко.
СБУ также опубликовала видео с места задержания, на котором несколько человек забрасывают здание бутылками с зажигательной смесью. После этого к месту подъезжает микроавтобус, из которого выбегают несколько человек и бросаются в погоню за молодыми людьми.
Как утверждает СБУ, у задержанных изъяты телефоны, в которых обнаружена переписка «с лицами, находящимися на территории РФ, в которых четко расписаны указания и суммы вознаграждения». Кононенко уточнил, что речь идет о руководителе праворадикальной организации «Наждак» Николае Дульском.
«Замысел иностранной спецслужбы заключался в том, чтобы поссорить отечественный политикум с государственной властью и на основе искусственно созданного прецедента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины», — говорится в сообщении ведомства.