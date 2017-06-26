СБУ обвинила Россию в организации нападения на офис «Батькивщины»

Россия организовала нападение на отделение партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», заявил ​ на брифинге 26 июня начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает РБК.

Кононенко сообщил, что в 04:30 26 июня у офиса «Батькивщины» СБУ задержала троих человек при попытке забросать здание бутылками с зажигательной смесью. Все они оказались жителями Львовской области. «В столицу они прибыли с целью: выполнить задание российских спецслужб и получить за это деньги», — заявил Кононенко.

СБУ также опубликовала видео с места задержания, на котором несколько человек забрасывают здание бутылками с зажигательной смесью. После этого к месту подъезжает микроавтобус, из которого выбегают несколько человек и бросаются в погоню за молодыми людьми.

Как утверждает СБУ, у задержанных изъяты телефоны, в которых обнаружена переписка «с лицами, находящимися на территории РФ, в которых четко расписаны указания и суммы вознаграждения». Кононенко уточнил, что речь идет о руководителе праворадикальной организации «Наждак» Николае Дульском.

«Замысел иностранной спецслужбы заключался в том, чтобы поссорить отечественный политикум с государственной властью и на основе искусственно созданного прецедента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины», — говорится в сообщении ведомства.