Силуанов заявил о достижении соглашения с Кадыровым по финансированию Чечни

Министерству финансов РФ и главе Чечни Рамзану Кадырову удалось найти устраивающий обе стороны вариант финансовой помощи региону, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина Антон Силуанов.

«В отличие от других регионов финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам. Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи», – рассказал Силуанов.

Он отметил, что в 2017 году финансирование Чеченской республики снизили на тот же процент, что и другим российским регионам.

«Это послужило основанием для критики со стороны главы Чечни, он увидел несправедливость по отношению к республике. После этого я встретился с Рамзаном Ахматовичем, и нам удалось найти обоюдно приемлемое решение», – сообщил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что Кадыров симпатичен ему «как человек», и отметил, что у них «сложились товарищеские, даже дружеские отношения». «Поэтому знаю: он поднял тему не из вредности или желания устроить скандал», – сказал глава ведомства.

В конце октября 2016 года Кадыров счел неприемлемым предложения Минфина урезать бюджет Чечни. Он также назвал «странным» применение к республике «единых для всех регионов стандартов».