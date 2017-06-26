Сталин возглавил рейтинг выдающихся исторических личностей

Иосиф Сталин возглавил рейтинг самых выдающихся людей всех времен и народов в ходе опроса, проведенного социологами «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».

Сталина назвали самой выдающейся исторической личностью 38% опрошенных. Президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин набрали по 34%. На третьем месте – Владимир Ленин с 32%. Четвертая позиция – у Петра I (29%).

В первую десятку также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Для сравнения: в ходе аналогичного опроса в 2012 году на первом месте также оказался Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).