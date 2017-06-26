Театральные менеджеры России попросили отменить арест экс-директора «Гоголь-центра»

Гильдия театральных менеджеров России обратилась к руководству Московского городского суда с просьбой отменить решение об аресте бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Обращение, опубликованное на сайте гильдии, подписали члены ее правления Анатолий Полянкин (директор «Сатирикона»), Софья Апфельбаум (возглавляет Российской академический молодежный театр), директор саратовского Театра юного зрителя Анатолий Барсуков, директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский и другие.

В обращении говорится, что все его авторы готовы поручиться за Малобродского. Они считают арест необоснованной мерой и утверждают, что тот никак не будет препятствовать расследованию уголовного дела.

«Мы, члены Правления Гильдии театральных менеджеров России крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища. Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу А.А. Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность», - говорится в обращении.

Алексей Малобродский был заключен под стражу 21 июня по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Малобродский причастен к хищению денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».

В рамках дела «Седьмой студии» прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра».