Трамп и Навальный вошли в топ-25 самых влиятельных людей в интернете по версии Time

Российский оппозиционер Алексей Навальный и президент США Дональд Трамп названы одними из самых влиятельных людей в интернете по версии американского еженедельного журнала Time.

«В стране, где практически все масс-медиа находятся под контролем государства, российский оппозиционер использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. Его канал имеет более миллиона подписчиков, а видеоролики, которые он публикует, вдохновили волну антиправительственных протестов в этом году, продемонстрировав коррупцию в правительстве», - пишет Time о Навальном.

Американский лидер в списке идет сразу за российским оппозиционером. В топ-25 самых влиятельных людей в интернете он попал из-за своих регулярных посланий в личном и официальном аккаунте в микроблоге Twitter.

«Трамп сейчас является самым популярным мировым лидером в Twitter, что дает ему возможность очень эффективно доносить свое послание на своих условиях», — отмечает издание.

В список также вошла семилетняя девочка-блогер Бана Алебед из сирийского города Алеппо. Она приобрела известность благодаря своим сообщениям в Twitter, из которых, как пишет журнал, мир узнавал «об ужасах гражданской войны в Сирии в то время, когда не так много журналистов могли попасть в регион». В конце прошлого года Бана с родителями покинули Алеппо и перебрались в качестве беженцев в Турцию. По данным Time, президент Сирии Башар Асад назвал аккаунт девочки антиправительственной пропагандой.

Открывает же список самых влиятельных людей в интернете 31-летняя американская модель и телеведущая Крисси Тейген. Издание отмечает, что миллионы читателей следили за сообщениями Тейген в 2016 году, когда она публиковала в Твиттере и Инстаграм откровенные посты о своем материнстве и послеродовой депрессии.

В рейтинг также вошли британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кэти Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.