Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ему должны принести извинения за обвинения в сговоре с Россией.
«Причиной, по которой президент Обама не сделал ничего в отношении России после того, как был уведомлен ЦРУ о вмешательстве, стало то, что он ожидал победы Клинтон и "не хотел раскачивать лодку"», — написал Трамп.
The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.
...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.
Американский лидер добавил, что на протяжении последних четырех месяцев Россию «рассматривали под увеличительным стеклом», но не смогли обнаружить доказательств сговора его людей с Москвой, после чего потребовал извинений.
..under a magnifying glass, they have zero "tapes" of T people colluding. There is no collusion & no obstruction. I should be given apology!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.