Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ему должны принести извинения за обвинения в сговоре с Россией.

«Причиной, по которой президент Обама не сделал ничего в отношении России после того, как был уведомлен ЦРУ о вмешательстве, стало то, что он ожидал победы Клинтон и "не хотел раскачивать лодку"», — написал Трамп.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2017 г.

Американский лидер добавил, что на протяжении последних четырех месяцев Россию «рассматривали под увеличительным стеклом», но не смогли обнаружить доказательств сговора его людей с Москвой, после чего потребовал извинений.