СМИ рассказали о плане США легализовать через ООН вторжения в третьи страны

Власти США намерены добиться включения региональных филиалов террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) в список террористических организаций ООН, пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

По словам собеседников издания, в случае успеха американское законодательство позволит США проводить спецоперации на территориях третьих стран, где действуют такие филиалы: «За счет расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать (прежде всего для самих себя) вмешательство в дела других государств».

Однако против инициативы США выступают Россия и ряд других стран, в частности, Египет. В Москве полагают, что ввиду немногочисленности указанных филиалов национальные власти сами в состоянии с ним справиться. В Египте считают, что включение в список регионального отделения «Аль-Каиды» укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами.