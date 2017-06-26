Генсек ОБСЕ прокомментировал отказы в выдаче Шенгенских виз жителям Крыма

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил об озабоченности случаями отказа жителям Крыма в визах ЕС, поскольку это нарушает права человека, передает РИА Новости.

Заньер в интервью агентству Sputnik ответил на вопрос, нарушают ли европейские страны-члены ОБСЕ обязательства по защите прав человека, отказываясь выдавать визы крымчанам.

«Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода. Крымский вопрос остается спорным внутри организации», — отметил Заньер.