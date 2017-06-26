В Воронеже опровергли сообщения о прекращении выпуска Ан-148

В пресс-службе Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) опровергли сообщения СМИ о прекращении производства российско-украинского ближнемагистрального самолета Ан-148, сообщают «Вести-Воронеж».

«У завода есть действующий контракт с Минобороны РФ. По нему в 2017 году осталось сдать три самолета Ан-148, в следующем – два. Никакого изменения содержания контракта не было. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолёт данного типа заказчики или нет. Ведутся переговоры с Анголой и Индией», – сообщили в пресс-службе ВАСО.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в сообщили о прекращении производства в Воронеже ближнемагистрального самолета Ан-148, разработанного в украинском КБ Антонов.

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», – рассказал RNS высокопоставленный источник в корпорации «Ростех».