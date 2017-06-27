Спикер Рады увидел в «Северном потоке—2» угрозу вторжения РФ на Украину

Газопровод «Северный поток-2» несет прямую угрозу безопасности Украины. Его строительство может открыть дорогу для вторжения на Украину российской армии. Об этом 27 июня заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает «Обозреватель».

«Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — сказал спикер Рады на пресс-конференции, назвав газопровод «современным российским энергетическим оружием».

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является местью России его стране.