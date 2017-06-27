Несколько российских банков пострадали от атаки вируса Petya

В результате массированной кибератаки 27 июня оказались заражены системы нескольких российских банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

«В результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — заявили в ЦБ. При этом нарушения в работе систем банков и в предоставлении сервисов клиентам не зафиксированы.

Какие именно банки пострадали от атаки вируса, не уточняется.

Ранее во вторник СМИ сообщали о возможной атаке на банк «Хоум Кредит», и в банке это подтвердили.

«В настоящее время Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий выявленных компьютерных атак», — сообщили в ЦБ РФ.

27 июня масштабной хакерской атаке подверглись компании и ведомства России и Украины. Сообщалось, что вирус-вымогатель Petya (аналогичный вирусу WannaCry) поразил 100% компьютеров украинского правительства. Хакеры атаковали метрополитен Киева и заблокировали сайт аэропорта Борисполь. Российские производители также подтвердили факт хакерской атаки.