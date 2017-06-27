Роскомнадзор закрыл уязвимость в реестре запрещенных сайтов

Роскомнадзор на своем сайте опубликовал новые правила ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Провайдеры теперь не должны самостоятельно вычислять IP-адреса, чтобы случайно не заблокировать те сайты, которых нет в реестре запрещенных. Вместо этого им необходимо будет либо фильтровать трафик (на специальном оборудовании DPI) и блокировать именно домен (а не IP-адрес), либо использовать те IP-адреса, которые предоставляет сам Роскомнадзор.

Если у провайдера нет оборудования для DPI, то надзорное ведомство рекомендует ему ограничивать DNS-запросы — чтобы компьютер пользователя «не узнал», по какому адресу находится запрещенный сайт, и не мог к нему подключиться. Операторы также могут договариваться о совместной блокировке: когда один провайдер получает трафик у другого и тот уже блокировал сайт, то дополнительно его фильтровать не нужно.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в том, что они создали ложные блокировки, позволяющие ограничивать доступ к сайтам, не внесенным в «черный список» ведомства. Ведомство обратилось в МВД с просьбой провести расследование таких блокировок.