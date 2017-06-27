В Госдуму внесли соглашение об Объединенной группировке войск России и Армении

В Государственную думу РФ внесено соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил Армении и России. Соответствующий документ 27 июня был размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно соглашению, одной из задач объединения является «своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Российской Федерации и Республики Армения в границах региона и его отражение».

В ноябре 2016 года министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саргсян подписали соглашение об Объединенной группировке войск, которая будет создана в Кавказском регионе. Группировка призвана прикрыть сухопутную часть границ России и Армении. Управлять ей будет объединенное командование.