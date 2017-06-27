Асад впервые посетил базу Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, где базируется авиационная группа ВКС России. Об этом сообщает агентство SANA. По имеющимся данным, Асад побывал на российской авиабазе впервые.

Отмечается, что президента встретил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. На аэродроме для главы государства была организована экскурсия.

Телеканал RT на своей странице в Twitter опубликовал видео посещения Башаром Асадом базы Хмеймим. На кадрах видеозаписи глава страны также поднимается в кабину истребителя Су-35.

25 июня Башар Асад провел молитву в честь праздника Ураза-байрам в мечети ан-Нури города Хама.