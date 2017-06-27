Путин заявил о праве россиян проводить протестные акции

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне вправе инициировать проведение любых массовых мероприятий, в том числе протестных акций, передает «Интерфакс».

Такое заявление глава государства сделал на встрече с врио главы Удмуртской республики Александром Бречаловым.

Бречалов рассказал президенту, что в республике были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали. «Все имеют право проявить инициативу», — ответил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что президент России выполнил данное в ходе «Прямой линии» 15 июня обещание и лично навестил жительницу Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая пожаловалась на свой аварийный дом, который запланировано расселять только в 2029 году.

Уточнялось, что в ходе рабочего визита в Ижевск Путин проведет встречу с врио главы республики Александром Бречаловым, посетит два завода, примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, встретится с молодыми специалистами и школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований