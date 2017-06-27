Из-за вирусной атаки Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг радиации

Вирусная атака привела к отключению на Чернобыльской АЭС компьютерной системы мониторинга радиационного фона на базе Windows, в результате чего радиационный мониторинг промышленной площадки проводят вручную. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По сообщению агентства, автоматическая система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения работает в обычном режиме, все технологические системы станции работают нормально, а радиационный фон не превышает контрольный.

Заражение вирусом также привело к отключению сайта ЧАЭС.

27 июня масштабной хакерской атаке подверглись компании и ведомства России и Украины. Сообщалось, что вирус-вымогатель Petya (аналогичный вирусу WannaCry) поразил 100% компьютеров украинского правительства. Хакеры атаковали метрополитен Киева и заблокировали сайт аэропорта Борисполь. Российские производители также подтвердили факт хакерской атаки.