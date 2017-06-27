Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине

Власти Забайкальского края дали однокомнатную квартиру в Чите Наталье Калининой, которая пожаловалась в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на непригодное жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 квадратных метра. Жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру», — сообщила руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова. В будущем квартиру Калининой предоставят по договору социального найма.

Наталья Калинина в ходе прямой линии пожаловалась президенту, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года. Ей предоставляли жилье, но оно оказалось непригодным. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших дома из-за пожаров. Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку, а губернатор края Наталья Жданова взяла ситуацию под личный контроль, поручив решить проблему в недельный срок.