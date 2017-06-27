Задавшему Путину вопрос школьнику вручили золотой iPhone
Российская компания Caviar вручила золотой iPhone автору самого интересного вопроса Владимиру Путину, который прозвучал на «Прямой линии» 15 июня. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя пресс-службы марки.
Десятиклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа получил золотой iPhone 7 с золотым портретом президента. «Я такого не ожидал. Я буду им гордиться, он всегда будет напоминать мне о встрече с президентом. Продавать я его, конечно же, не буду, он дорог мне как память», — цитирует издание слова школьника.
Стоимость гаджета составляет 184 тысячи рублей. Смартфон оснащен встроенной памятью объемом 32 Гигабайт. Уточняется, что Данила Прилепа стал владельцем телефона под номером один. В этой эксклюзивной серии осталось еще 84 экземпляра.
Отвечая на вопрос журналистов, сложно ли было ему попасть на «Прямую линию» с Путиным, Прилепа рассказал, что изначально, когда прилетел в Москву, не знал, что будет участвовать в программе и что именно ему дадут возможность задать вопрос. По его словам, цель его поездки в Москву была другой. Как победителя инженерных олимпиад и участника кружка в местном технопарке по разработке беспилотных летательных аппаратов его пригласили в технопарк Москвы.
Во время «Прямой линии» Данила Прилепа спросил у президента, почему борьба с коррупцией в стране не ведется эффективно. Он заявил, что «показные посадки под домашний арест» не дают результатов, и рассказал, как коррупция коснулась его семьи. В ответ Путин сначала спросил юношу, сам ли он придумал вопрос или его кто-то подготовил.