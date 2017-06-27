Владимир Этуш остается в реанимации в тяжелом состоянии

Состояние актера Владимира Этуша, накануне госпитализированного в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве после падения с лестницы, остается тяжелым, сообщает РИА Новости.



«Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов», — рассказали агентству в больнице.

Накануне стало известно, что 95-летнего артиста госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника после падения с лестницы. В театре уже отменили спектакль «Бенефис», который должен был состояться 27 июня.

Ранее ТАСС сообщал, что после проведенного обследования доктора не обнаружили у Этуша переломов, лишь ушиб спины. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил агентству вечером 26 июня, что Владимир Этуш уже чувствует себя хорошо и планирует скорее вернуться к работе.

«Я разговаривал с Владимиром Абрамовичем, голос у него бодрый. Я сказал, что он очень нас напугал, на это актер ответил: "Да я сам испугался, сейчас чувствую себя хорошо"» — рассказал Крок.

По его словам, Этуш находится в комфортных условиях — в одноместной палате реанимации. Учитывая возраст народного артиста СССР, врачи планируют продержать его в больнице еще несколько дней.