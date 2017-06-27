ЕС оштрафовал Google на 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольных законов

Антимонопольная комиссия Евросоюза выставила американской интернет-компании Google штраф в 2,4 млрд евро за нарушение законов при онлайн-торговле. Об этом сообщает издание Business Insider.

Эксперты комиссии пришли к выводу, что Google в поисковой выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им, таким образом, преимущество перед конкурентами.

О деле против Google антимонопольное ведомство ЕС объявило в апреле 2015 года. В самой компании вину в нарушении категорически отрицали.

Как отмечает Business Insider, вынесенный штраф для Google является рекордным в истории Антимонопольной комиссии Евросоюза. Предыдущий рекорд принадлежал компании Intel, которую оштрафовали в 2008 году на 1,06 млрд долларов.