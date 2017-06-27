Google оспорит штраф ЕС за нарушение антимонопольного законодательства

Корпорация Google не согласна с решением Еврокомиссии оштрафовать ее на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства и намерена оспорить это решение, сообщает РИА Новости.

«Мы уважаем, но не соглашаемся с заключением, о котором объявили сегодня. Мы рассмотрим решение комиссии подробно, поскольку мы намерены обратиться по нему (в суд – ред.), и мы надеемся продолжить излагать доводы», — заявил 27 июня главный юрисконсульт корпорации Кент Уокер.

«Когда вы делаете покупки онлайн, вы стремитесь найти продукты, которые вы ищете быстро и легко. И рекламодатели хотят продвинуть те же самые продукты. Вот почему Google, делая рекламные предложения, соединяет наших пользователей с тысячами рекламодателей, крупных и небольших, способами, которые полезны для них обоих», — добавил Уокер.

Еврокомиссия наложила на корпорацию Google штраф в размере 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Компании предписано прекратить эту деятельность в течение 90 дней, в противном случае она может быть оштрафована.

«Это должно быть отдельное решение Еврокомиссии. Мы можем наложить штраф в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения (решения — ред.)», — заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Претензии Еврокомиссии к Google состоят в том, что корпорация отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, ущемляя тем самым права конкурентов. Кроме того, Google требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать свои приложения - браузер Chrome и Google Search.