ЦБ Украины и «Укрэнерго» подверглись кибератаке

Национальный банк Украины (НБУ), «Укрэнерго», «Киевэнерго» и несколько других украинских организаций и банков подверглись массивной атаке неизвестным компьютерным вирусом. Об этом сообщает пресс-служба украинского финансового регулятора.

«Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов», — отмечается на сайте Центробанка.

В сообщении НБУ при этом не говорится, о каких именно предприятиях и банках идет речь. По данным регулятора, в результате у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.

В свою очередь, телеканала «112 Украина» уточняет, что все компьютеры в офисах «Укрэнерго» и ДТЭК (энергетическое подразделение System Capital Management) также подверглись хакерской атаке и вышли из строя. Вирусом также оказались заражены компьютерные системы компании «Киевэнерго», которая эксплуатирует большую часть энергетических объектов украинской столицы.