Российские производители подтвердили факт хакерской атаки

В российском представительстве компании Mondelez, производителя шоколада Alpen Gold и Milka, сообщил о хакерской атаке. Об этом сообщает RNS.

Кроме того, российский офис компании Mars сообщил о затруднениях в работах IT-систем сегменте по производству кормов для домашних животных Royal Canin.

В свою очередь, агентство РИА Новости со ссылкой на представителя компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз, сообщило, что вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании. «Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry», — пояснили в пресс-службе компании.

27 июня масштабной хакерской атаке подверглись компании и ведомства на Украине. Сообщалось, что вирус поразил 100% компьютеров украинского правительства. Хакеры атаковали метрополитен Киева и заблокировали сайт аэропорта Борисполь.