Тегеран осудил новые санкции США против Ирана и России

Решение Сената США о санкциях против компаний и граждан России и Ирана противоречит обязательствам Вашингтона и является вмешательством во внутренние дела государств. Об этом заявил спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, передает ТАСС.

«Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН. Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и являются вмешательством во внутренние дела государств», — заявил Лариджани на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле. Он призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения».

15 июня Сенат Конгресса США принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены меры по ужесточению санкций против России. Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. Также будут закреплены ограничения, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.

Кроме того, в законопроект включена статья, согласно которой США должны продолжать выступать против реализации российско-европейского проекта «Северный поток — 2» и придать приоритетное значение экспорту американского углеводородного сырья в Европу.

Палата представителей Конгресса должна либо поддержать этот же законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны.