В Роскосмосе сообщили о смене гендиректора Центра имени Хруничева

У Центра имени Хруничева, занимающегося созданием ракет-носителей «Протон» и «Ангара», сменится генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Андрей Калиновский, занимавший должность руководителя центра с августа 2014 года, уходит в отставку. На пост нового гендиректора наблюдательный совет корпорации выдвинул Алексея Варочко — заместителя гендиректора по развитию производства ЦЭНКИ — директора и главного конструктора Конструкторского бюро «Мотор».

Уточняется, что Андрей Калиновский переходит в Роскосмос на должность исполнительного директора корпорации по обеспечению качества и надежности.

Ранее сообщалось, что корпорация Роскосмос отсудила у Центра имени Хруничева 3,2 млрд рублей компенсации за аварию ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.