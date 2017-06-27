СМИ узнали о связи погибшего в Киеве главы спецназа с охраной Вороненкова

Полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максим Шаповал, погибший 27 июня в результате взрыва автомобиля в Киеве, руководил подразделением, которое занималось охраной убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на источники в Минобороны.

Источник отметил, что Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова. При этом он не стал связывать сегодняшнее убийство в Киеве непосредственно с покушением на российского политика.

Информацию о связи Максима Шаповала с охраной экс-депутата Госдумы РФ подтвердил телеканалу «112 Украина» и советник министра МВД Украины Илья Кива. «В данном случае, есть такая информация, но я думаю, что рано говорить о ее разглашении. Однозначно, защитой и охраной Вороненкова занималось разведывательное управление, и, соответственно, как руководитель спецназа, он тоже был причастен к этому процессу. Без него там не обходилось», — отметил он.

Утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль Mercedes. В результате взрыва погиб водитель — полковник ГУР Минобороны Украины Максим Шаповал.