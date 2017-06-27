В РФС объяснили «послание» Кокорина и Дзюбы «недостатком ума»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил о недостатке ума у нападающих петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, выложивших странное «послание» в социальные сети после проигрыша национальной сборной домашнего Кубка конфедераций.

«Был бы у них другой ум, они играли бы по-другому. Они же не мальчишки, а уже взрослые сложившиеся мужики. Этот поступок говорит о складе ума, и эти недостатки сказываются на игре. Нельзя было выкладывать это видео, больше тут говорить не о чем», — заявил Колосков в интервью «Спорт-Экспресс».

25 июня в аккаунте нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина появилось загадочное видео: на нем Кокорин и его коллега по клубу Артем Дзюба прикладывают ребро ладони к губам — жест, намекающий на усы. Единственным человеком с усами в сборной России является Станислав Черчесов — главный тренер национальной команды. Как предположили представители интернет-сообщества, своим «посланием» Дзюба и Кокорин высмеяли неудачу тренера. Позже, однако, главные фигуранты скандала заявили об отсутствии в их видео скрытой насмешки над кем-либо из сборной России.

Ранее сборная России по футболу не сумела выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций, проиграв в последнем туре группового этапа мексиканцам со счетом 1:2.