0дин человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве

В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Взрыв произошел произошел утром 27 июня. «В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". В результате происшествия погиб водитель», — приводит агентство сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

В свою очередь, украинское издание «Вести» со ссылкой на собственный источник в МВД Украины сообщило, что погибший при взрыве автомобиля «Мерседес» в Киеве был сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). «Заложена была взрывчатка, очень мощная. Тело разорвало на куски. Вещи разбросало на десятки метров. Какие-то сумки, но пока не смотрели, что в них», — сообщил источник.