При сходе с рельсов поезда метро в Нью-Йорке пострадали более 30 человек

В Нью-Йорке не меньше 34 человек получили травмы в результате схода с рельсов поезда метро. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные экстренных служб.

Угрозы жизни пострадавшим нет, хотя не менее 17 человек отправлены в больницы.

В свою очередь, в Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего и произошла авария. Сошедший с рельсов поезд повредил пути и часть туннеля.

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, проведена эвакуация пассажиров. Транспортное управление начало расследование причин происшествия.