От членов диссертационного совета МГУ потребуют давать клятву

Члены диссертационного совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) будут обязаны давать клятву о соблюдении требований при присуждении ученых степеней, передает агентство «Москва».

«Относимся мы к этому крайне аккуратно, знаем каждого члена совета, берем с каждого члена обязательство. Я планирую в октябре собрать председателей советов и их заместителей, и они дадут клятву о соблюдении требований присуждения ученых степеней», — сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе совместного заседания совета Российского союза ректоров и президиума Российской академии наук.

По его словам, в МГУ было 100-110 диссертационных советов, 600 защит в год. После вступления в силу федерального закона пока открыто только 39 советов, 45 еще обсуждается. Всего же, предположительно, будет около 60–70 советов, которые будут иметь право присуждать ученую степень.

В начале марта 2017 года по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК) был распущен диссертационный совет при историческом факультете МГУ, который в феврале отказался рассматривать докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского по существу. Участники заседания объяснили это решение тем, что в материалах жалобы отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

С инициативой проверки диссертации Мединского выступил эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, по словам которого, работа министра «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Первое рассмотрение работы Мединского прошло 4 октября в Уральском федеральном университете, однако по существу решений не было, а последующие заседания переносились.7 октября Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала диссертацию министра из УрФУ и передала ее в МГУ.

7 июля работу министра культуры рассмотрит диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета.