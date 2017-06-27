Минкомсвязи предложило смягчить запрет на демонстрацию свастики

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект, предлагающий разрешить демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику без целей пропаганды. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Существующая статья Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает «пропаганду либо публичное демонстрирование» нацистской и экстремистской символик. Ведомство предлагает внести в статью примечание, что использование запрещенной символики «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях» не считается «публичным демонстрированием», если там нет признаков пропаганды.

В пояснительной записке к документу Минкомсвязи отметило, что действующие законы, запрещающее любое публичное демонстрирование нацистской символики, позволяет привлекать к ответственности за показ «любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне».

Ранее, в мае, правозащитная организация «Агора» обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой оценить применение в России статьи КоАП о наказании за демонстрацию нацистской символики. «Агора» привела в своем обращении две жалобы на административный арест за публикацию картинок со свастикой в соцсети. Юристы отметили, что разместившие данные посты не планировали оправдывать нацистов.