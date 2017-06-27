Минздрав назвал самые «болеющие» регионы России

В 2016 году чаще всего больничные листы получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей России. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Больше всего листов нетрудоспособности получили жители в Ярославской области — 63,6 больничных на 100 работающих человек. Чуть меньше — Московской (60,6) и Тверской областей (60,1). За ними следуют жители Вологодской области (59,9) и республики Марий Эл (58,2).

Реже всех уходили на больничный работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6). Далее идут Дагестан (27,4) и Татарстан (29,1).

Всего же российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов — в среднем по стране это составляет 43,3 больничных на 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель был несколько выше — 43,6.