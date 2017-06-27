Приговор Сергею Полонскому будет оглашен 12 июля

Пресненский суд Москвы 12 июля огласит приговор основателю Mirax Group бизнесмену Сергею Полонскому и двум его предполагаемым соучастникам, обвиняемым в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, передает «Интерфакс».

Гособвинение просит назначить Полонскому наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.

Прокуратура также просит признать виновными в пособничестве в мошенничестве еще двух фигурантов дела. Для экс-главы финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно гособвинение попросило пять лет колонии общего режим, а для бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина — три года условно.

Кроме того, прокуратура просит удовлетворить в полном объеме гражданские иски.

По версии следствия, с 2008 года по 2009 год бывший руководитель корпорации Mirax Group Сергей Полонский вместе с членами совета директоров Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве экс-главы финансового департамента Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина похитили деньги участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская Миля» и ЖК «Рублевская Ривьера». Общая сумма похищенного превысила 2,6 млрд рублей, что является особо крупным размером.