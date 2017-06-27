Москва разработала «дорожную карту» решения проблемы Корейского полуострова и готова обсуждать ее с партнерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Игоря Моргулова.

«Мы разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода "дорожную карту", конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию», — цитирует агентство слова Моргулова.

Дипломат пояснил, что документ включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий. При этом предлагается начать с «проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой».

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пхеньяну при этом должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы.

Игорь Моргулов также обратил внимание на то, что проблемы Корейского полуострова должны решаться путем диалога США и КНДР. Эти страны формально находятся в состоянии войны, поскольку после военного конфликта 1950-1953 годов между ними было подписано только соглашение о перемирии. Все предпринимаемые Пхеньяном попытки заключить договор о мире были отвергнуты Вашингтоном.