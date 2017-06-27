СМИ узнали о возможной покупке Forbes владельцем российской версии журнала Inc
Владелец российской версии делового журнала Inc Владимир Палихата предложил владельцу ACMG Александру Федотову продать ему российский Forbes. Об этом сообщает Republic.
«По нашей информации, он готов продать» — сказал Палихата в интервью изданию. Он отметил, что у двух журналов «немного разные сегменты», но между ними видна «возможная синергия».
В свою очередь, представители ACMG в интервью RNS заявили, что Федотов не получал от Палихаты предложения и что возможность продажи журнала в холдинге не рассматривают.
В начале июня СМИ сообщали о том, что покупатель медиахолдинга РБК Григорий Березкин вновь заинтересовался приобретением российской версии журнала Forbes и недавно обсуждал возможную сделку с владельцем издания Александром Федотовым. Отмечалось, что обсуждение приобретения Forbes находится на предварительной стадии: Федотов тогда не подтвердил, что готов продать актив, а Березкин не сделал конкретного предложения.