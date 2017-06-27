Песков прокомментировал заявление США о подготовке Асадом новой химатаки

В Кремле осведомлены про заявление Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знают, на чем оно основано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и, соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы», — цитирует агентство Пескова.

На вопрос о том, можно ли воспринимать фразу «о высокой цене» как угрозу применения военной силы против Башара Асада и будет ли Кремль пытаться препятствовать этому, Песков ответил, что без проведения расследования возлагать вину на Асада «невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию». При этом он подчеркнул, что Москва считает абсолютно «недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ».

Ранее администрация президента США обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. В Белом доме при этом пригрозили принять ответные меры в отношении сирийского правительства.