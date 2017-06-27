В Кремле не согласились со словами Макрона о «России-агрессоре»

В Кремле заявили о несогласии со словами президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что агрессором на востоке Украины выступает Россия, передает РИА Новости.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать, как повлияют на перспективы нормандского формата высказывание французского президента, который во время встречи с главой Украины Петром Порошенко назвал Россию агрессором.

Песков подчеркнул, что «безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету».

Официальный представитель Кремля также заявил, что нормандский формат является «единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта».